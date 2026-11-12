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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 91
An-Nisa
91
4:91
ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كل ما ردوا الى الفتنة اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولايكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ٩١
سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا۟ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا۟ فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓا۟ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنًۭا مُّبِينًۭا ٩١
سَتَجِدُونَ
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ءَاخَرِينَ
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يُرِيدُونَ
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أَن
ﲹ
يَأۡمَنُوكُمۡ
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وَيَأۡمَنُواْ
ﲻ
قَوۡمَهُمۡ
ﲼ
كُلَّ
ﲽ
مَا
ﲾ
رُدُّوٓاْ
ﲿ
إِلَى
ﳀ
ٱلۡفِتۡنَةِ
ﳁ
أُرۡكِسُواْ
ﳂ
فِيهَاۚ
ﳃﳄ
فَإِن
ﳅ
لَّمۡ
ﳆ
يَعۡتَزِلُوكُمۡ
ﳇ
وَيُلۡقُوٓاْ
ﳈ
إِلَيۡكُمُ
ﳉ
ٱلسَّلَمَ
ﳊ
وَيَكُفُّوٓاْ
ﳋ
أَيۡدِيَهُمۡ
ﳌ
فَخُذُوهُمۡ
ﳍ
وَٱقۡتُلُوهُمۡ
ﳎ
حَيۡثُ
ﳏ
ثَقِفۡتُمُوهُمۡۚ
ﳐﳑ
وَأُوْلَٰٓئِكُمۡ
ﳒ
جَعَلۡنَا
ﳓ
لَكُمۡ
ﳔ
عَلَيۡهِمۡ
ﳕ
سُلۡطَٰنٗا
ﳖ
مُّبِينٗا
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٩١
ﳘ
你们将发现别的许多人，想从你们获得安全，也想从他们的宗族获得安全；他们每逢被召于迫害，他们都冒昧地参加。如果他们不退避你们，不投降你们，不停止作战，那末，你们在那里发现他们，就当在那里捕杀他们。这等人，对于制裁他们，我已经把一个明证授予你们了。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。