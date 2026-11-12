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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 90
An-Nisa
90
4:90
الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ٩٠
إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَـٰتِلُوكُمْ أَوْ يُقَـٰتِلُوا۟ قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَـٰتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًۭا ٩٠
إِلَّا
ﲏ
ٱلَّذِينَ
ﲐ
يَصِلُونَ
ﲑ
إِلَىٰ
ﲒ
قَوۡمِۭ
ﲓ
بَيۡنَكُمۡ
ﲔ
وَبَيۡنَهُم
ﲕ
مِّيثَٰقٌ
ﲖ
أَوۡ
ﲗ
جَآءُوكُمۡ
ﲘ
حَصِرَتۡ
ﲙ
صُدُورُهُمۡ
ﲚ
أَن
ﲛ
يُقَٰتِلُوكُمۡ
ﲜ
أَوۡ
ﲝ
يُقَٰتِلُواْ
ﲞ
قَوۡمَهُمۡۚ
ﲟﲠ
وَلَوۡ
ﲡ
شَآءَ
ﲢ
ٱللَّهُ
ﲣ
لَسَلَّطَهُمۡ
ﲤ
عَلَيۡكُمۡ
ﲥ
فَلَقَٰتَلُوكُمۡۚ
ﲦﲧ
فَإِنِ
ﲨ
ٱعۡتَزَلُوكُمۡ
ﲩ
فَلَمۡ
ﲪ
يُقَٰتِلُوكُمۡ
ﲫ
وَأَلۡقَوۡاْ
ﲬ
إِلَيۡكُمُ
ﲭ
ٱلسَّلَمَ
ﲮ
فَمَا
ﲯ
جَعَلَ
ﲰ
ٱللَّهُ
ﲱ
لَكُمۡ
ﲲ
عَلَيۡهِمۡ
ﲳ
سَبِيلٗا
ﲴ
٩٠
ﲵ
除非他们逃到曾与你们缔约的民众那里，或来归顺你们，既不愿对你们作战，又不愿对他们的宗族作战。假若真主意欲，他必使他们占优势，而他们必进攻你们。如果他们退避你们，而不进攻你们，并且投降你们，那末，真主绝不许你们进攻他们。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。