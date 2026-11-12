﴿إِلَّا ٱلَّذِینَ یَصِلُونَ﴾ يلجأون ﴿إِلَىٰ قَوۡمِۭ بَیۡنَكُمۡ وَبَیۡنَهُم مِّیثَـٰقٌ﴾ عَهْد بِالْأَمَانِ لَهُمْ وَلِمَنْ وَصَلَ إلَيْهِمْ كَمَا عَاهَدَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم هِلَال بْن عُوَيْمِر الْأَسْلَمِيّ ﴿أَوۡ﴾ الَّذِينَ ﴿جَاۤءُوكُمۡ﴾ وَقَدْ ﴿حَصِرَتۡ﴾ ضَاقَتْ ﴿صُدُورُهُمۡ﴾ عَنْ ﴿أَن یُقَـٰتِلُوكُمۡ﴾ مَعَ قَوْمهمْ ﴿أَوۡ یُقَـٰتِلُوا۟ قَوۡمَهُمۡۚ﴾ مَعَكُمْ أَيْ مُمْسِكِينَ عَنْ قِتَالكُمْ وَقِتَالهمْ فَلَا تَتَعَرَّضُوا إلَيْهِمْ بِأَخَذٍ وَلَا قَتْل وَهَذَا وَمَا بَعْده مَنْسُوخ بِآيَةِ السَّيْف ﴿وَلَوۡ شَاۤءَ ٱللَّهُ﴾ تَسْلِيطهمْ عَلَيْكُمْ ﴿لَسَلَّطَهُمۡ عَلَیۡكُمۡ﴾ بِأَنْ يُقَوِّي قُلُوبهمْ ﴿فَلَقَـٰتَلُوكُمۡۚ﴾ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَشَأْهُ فَأَلْقَى فِي قُلُوبهمْ الرُّعْب ﴿فَإِنِ ٱعۡتَزَلُوكُمۡ فَلَمۡ یُقَـٰتِلُوكُمۡ وَأَلۡقَوۡا۟ إِلَیۡكُمُ ٱلسَّلَمَ﴾ الصُّلْح أَيْ انْقَادُوا ﴿فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ عَلَیۡهِمۡ سَبِیلࣰا ٩٠﴾ طريقا بالأخذ والقتل