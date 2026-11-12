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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 80
An-Nisa
80
4:80
من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ٨٠
مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًۭا ٨٠
مَّن
ﱁ
يُطِعِ
ﱂ
ٱلرَّسُولَ
ﱃ
فَقَدۡ
ﱄ
أَطَاعَ
ﱅ
ٱللَّهَۖ
ﱆﱇ
وَمَن
ﱈ
تَوَلَّىٰ
ﱉ
فَمَآ
ﱊ
أَرۡسَلۡنَٰكَ
ﱋ
عَلَيۡهِمۡ
ﱌ
حَفِيظٗا
ﱍ
٨٠
ﱎ
谁服从使者，谁确已服从真主；谁违背（使者，你不要管谁）， 因为我没有派你做他们的监护者。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。