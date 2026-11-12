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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 78
An-Nisa
78
4:78
اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وان تصبهم حسنة يقولوا هاذه من عند الله وان تصبهم سيية يقولوا هاذه من عندك قل كل من عند الله فمال هاولاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ٧٨
أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍۢ مُّشَيَّدَةٍۢ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌۭ يَقُولُوا۟ هَـٰذِهِۦ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۭ يَقُولُوا۟ هَـٰذِهِۦ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّۭ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ فَمَالِ هَـٰٓؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًۭا ٧٨
أَيۡنَمَا
ﲫ
تَكُونُواْ
ﲬ
يُدۡرِككُّمُ
ﲭ
ٱلۡمَوۡتُ
ﲮ
وَلَوۡ
ﲯ
كُنتُمۡ
ﲰ
فِي
ﲱ
بُرُوجٖ
ﲲ
مُّشَيَّدَةٖۗ
ﲳﲴ
وَإِن
ﲵ
تُصِبۡهُمۡ
ﲶ
حَسَنَةٞ
ﲷ
يَقُولُواْ
ﲸ
هَٰذِهِۦ
ﲹ
مِنۡ
ﲺ
عِندِ
ﲻ
ٱللَّهِۖ
ﲼﲽ
وَإِن
ﲾ
تُصِبۡهُمۡ
ﲿ
سَيِّئَةٞ
ﳀ
يَقُولُواْ
ﳁ
هَٰذِهِۦ
ﳂ
مِنۡ
ﳃ
عِندِكَۚ
ﳄﳅ
قُلۡ
ﳆ
كُلّٞ
ﳇ
مِّنۡ
ﳈ
عِندِ
ﳉ
ٱللَّهِۖ
ﳊﳋ
فَمَالِ
ﳌ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﳍ
ٱلۡقَوۡمِ
ﳎ
لَا
ﳏ
يَكَادُونَ
ﳐ
يَفۡقَهُونَ
ﳑ
حَدِيثٗا
ﳒ
٧٨
ﳓ
你们无论在什么地方，死亡总要追及你们，即使你们在高大的堡垒里。如果他们获得福利，他们就说：这是真主所降赐的。如果他们遭遇祸患，他们就说：这是你所召致的。你说：祸福都是真主所降的。这些民众， 怎么几乎一句话都不懂呢？
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。