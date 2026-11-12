Пока мусульмане жили в Мекке, им было приказано совершать намаз и выплачивать закят, то есть поддерживать бедняков. Это не был закят, который хорошо известен сегодня и выплачивается в соответствии с установленными правилами, когда имущество достигает облагаемого закятом минимума, поскольку выплата его была вменена в обязанность мусульманам только в Медине. Мусульманам также не было приказано сражаться с врагами, и тому было несколько причин. Во-первых, Всевышний Создатель по Своей мудрости ниспосылал религиозные законы так, чтобы они не обременяли рабов, и поэтому Он начинал с самых важных и простых законов и постепенно переходил к более сложным. Во-вторых, если бы мусульманам было приказано сражаться с неверующими, когда они были малочисленны и плохо оснащены, то это привело бы к исчезновению ислама. Аллах же позаботился о достижении мусульманами самой важной цели, не приняв во внимание менее важные вопросы. Были и другие причины, по которым мусульманам не было приказано сражаться во имя Аллаха. Несмотря на это, некоторые правоверные хотели, чтобы Аллах приказал им сражаться с неверующими даже при таких обстоятельствах. Безусловно, они были неподходящими для начала войны с неверующими, и поэтому мусульманам следовало исповедовать единобожие, совершать намаз, выплачивать закят и выполнять другие предписания, относящиеся к тому времени. Недаром Всевышний сказал: «А если бы они совершили то, чем их увещевают, то так было бы лучше для них и сильнее укрепило бы их» (4:66). После переселения в Медину ислам окреп, и мусульманам было приказано сражаться с неверующими. В то время обстоятельства позволяли им поступить так. Однако некоторые из тех, кто прежде торопился сразиться с врагами, испугались их, проявив слабость и малодушие. Они сказали: «Господи! Почему Ты приказал нам сражаться?» Так они выражали досаду и недовольство решением Аллаха. Им следовало вести себя иначе, покориться воле Аллаха и терпеливо выполнить Его повеление, но они поступили противоположным образом и сказали: «Господи! Вот если бы Ты немного повременил с повелением сражаться против неверующих!» Так поступают многие неблагоразумные люди, которые торопятся и хотят совершить большие дела до того, как наступил их черед. Когда же наступает пора перейти к ним, они чаще всего отказываются проявить должное терпение и понести свое тяжелое бремя. Аллах предостерег их от такого поведения и от отказа от участия в сражениях на Его пути. Он возвестил, что мирские блага непродолжительны, а Последняя жизнь лучше для тех, кто богобоязнен. Человек недолго наслаждается мирскими благами и земным покоем, и выполнять тяжелые предписания Аллаха в течение этого короткого срока для него не составляет труда. Знание о том, что все выпадающие на его долю неприятности непродолжительны, облегчает ему любые трудности. А еще легче ему становится, если он сравнивает этот мир с Последней жизнью и осознает, что она прекрасней, приятней и продолжительней жизни на земле. Что касается ее прелестей, то в достоверном хадисе говорится: «Участок в Раю величиной с кнут лучше, чем земной мир и все, что есть в нем». Ее удовольствия лишены всего, что может причинить людям беспокойство. Более того, какие бы удовольствия человек ни представил себе, райские прелести окажутся еще более приятными, поскольку Всевышний сказал: «Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали» (32:17). Пророк же, да благословит его Аллах и приветствует, поведал о том, что Всевышний Аллах сказал: «Я приготовил для своих праведных рабов то, чего не видывал взор, чего не слышали уши, о чем даже не помышляла человеческая душа». Мирские удовольствия сопряжены с обстоятельствами, которые доставляют множество неприятностей, и если сравнить их с теми страданиями, переживаниями и беспокойствами, которые приходится переживать людям ради них, то мирские удовольствия по сравнению с ними кажутся ничтожными. Они тленны и преходящи, и срок человеческой жизни по сравнению с их продолжительностью тоже ничтожен. В то же время наслаждения Последней жизни вечны, и люди в том мире никогда не познают смерти. Если благоразумный человек задумается над этими двумя обителями и даст им справедливую оценку, то поймет, какой из них следует отдавать предпочтение и ради какой из них следует трудиться. Вот почему Аллах сказал, что Последняя жизнь будет лучше только для тех, кто был богобоязнен и остерегался многобожия и прочих грехов. Люди не будут обижены даже на величину ниточки, которая помещается в бороздке на финиковой косточке, и если они стремились к будущей обители, то они сполна получат свою награду в самой совершенной форме, и их благодеяния не будут умалены.