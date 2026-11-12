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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 75
An-Nisa
75
4:75
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هاذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ٧٥
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّۭا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٥
وَمَا
ﱁ
لَكُمۡ
ﱂ
لَا
ﱃ
تُقَٰتِلُونَ
ﱄ
فِي
ﱅ
سَبِيلِ
ﱆ
ٱللَّهِ
ﱇ
وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ
ﱈ
مِنَ
ﱉ
ٱلرِّجَالِ
ﱊ
وَٱلنِّسَآءِ
ﱋ
وَٱلۡوِلۡدَٰنِ
ﱌ
ٱلَّذِينَ
ﱍ
يَقُولُونَ
ﱎ
رَبَّنَآ
ﱏ
أَخۡرِجۡنَا
ﱐ
مِنۡ
ﱑ
هَٰذِهِ
ﱒ
ٱلۡقَرۡيَةِ
ﱓ
ٱلظَّالِمِ
ﱔ
أَهۡلُهَا
ﱕ
وَٱجۡعَل
ﱖ
لَّنَا
ﱗ
مِن
ﱘ
لَّدُنكَ
ﱙ
وَلِيّٗا
ﱚ
وَٱجۡعَل
ﱛ
لَّنَا
ﱜ
مِن
ﱝ
لَّدُنكَ
ﱞ
نَصِيرًا
ﱟ
٧٥
ﱠ
你们怎么不为（保护）主道和（解救）老弱妇孺而抗战呢？他们常说：我们的主啊！求你从这个虐民所居的城市里把我们救出去。求你从你那里为我们委任一个保护者，求你从你们那里为我们委任一个援助者。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。