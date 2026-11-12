[ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ ] وه ئهگهر تووشی فهزڵی خوای گهوره بن لهسهركهوتن و دهستكهوتنی غهنیمهت [ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ ] ئهو مونافیقانه خهفهت ئهخۆن و ئهڵێن: ئایا بۆ ئێمهتان بهشدار نهكرد له غهنیمهت دا ئایا ئێمه ئێوهمان خۆش ناوێ و یارمهتیتان نادهین [ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ ] وه خهفهت ئهخۆن ئهڵێن: خۆزگه ئێمهش لهگهڵیاندا بووینایه [ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧٣) ] ئهو كاته بردنهوهیهكی گهوره ئهمانبردهوه، مهبهستیان لهوهیه كه غهنیمهتیان دهست ئهكهوت نهك مهبهستیان سهرخستنی دینی خوا بێت.