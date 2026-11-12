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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 72
An-Nisa
72
4:72
وان منكم لمن ليبطين فان اصابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ٧٢
وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَـٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌۭ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًۭا ٧٢
وَإِنَّ
ﲑ
مِنكُمۡ
ﲒ
لَمَن
ﲓ
لَّيُبَطِّئَنَّ
ﲔ
فَإِنۡ
ﲕ
أَصَٰبَتۡكُم
ﲖ
مُّصِيبَةٞ
ﲗ
قَالَ
ﲘ
قَدۡ
ﲙ
أَنۡعَمَ
ﲚ
ٱللَّهُ
ﲛ
عَلَيَّ
ﲜ
إِذۡ
ﲝ
لَمۡ
ﲞ
أَكُن
ﲟ
مَّعَهُمۡ
ﲠ
شَهِيدٗا
ﲡ
٧٢
ﲢ
你们中的确有人逗留后方，如果你们遭遇灾难，他就说：真主确已护佑我，因为我没有同他们在前方。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。