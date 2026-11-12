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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 71
An-Nisa
71
4:71
يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا ٧١
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ خُذُوا۟ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُوا۟ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا۟ جَمِيعًۭا ٧١
يَٰٓأَيُّهَا
ﲆ
ٱلَّذِينَ
ﲇ
ءَامَنُواْ
ﲈ
خُذُواْ
ﲉ
حِذۡرَكُمۡ
ﲊ
فَٱنفِرُواْ
ﲋ
ثُبَاتٍ
ﲌ
أَوِ
ﲍ
ٱنفِرُواْ
ﲎ
جَمِيعٗا
ﲏ
٧١
ﲐ
信道的人们啊！你们当有戒备，故当部分动员，或全体动员。
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Tafsir Fathul Majid
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