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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 163
An-Nisa
163
4:163
۞ انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داوود زبورا ١٦٣
۞ إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍۢ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْمَـٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًۭا ١٦٣
۞ إِنَّآ
ﱁ ﱂ
أَوۡحَيۡنَآ
ﱃ
إِلَيۡكَ
ﱄ
كَمَآ
ﱅ
أَوۡحَيۡنَآ
ﱆ
إِلَىٰ
ﱇ
نُوحٖ
ﱈ
وَٱلنَّبِيِّـۧنَ
ﱉ
مِنۢ
ﱊ
بَعۡدِهِۦۚ
ﱋﱌ
وَأَوۡحَيۡنَآ
ﱍ
إِلَىٰٓ
ﱎ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱏ
وَإِسۡمَٰعِيلَ
ﱐ
وَإِسۡحَٰقَ
ﱑ
وَيَعۡقُوبَ
ﱒ
وَٱلۡأَسۡبَاطِ
ﱓ
وَعِيسَىٰ
ﱔ
وَأَيُّوبَ
ﱕ
وَيُونُسَ
ﱖ
وَهَٰرُونَ
ﱗ
وَسُلَيۡمَٰنَۚ
ﱘﱙ
وَءَاتَيۡنَا
ﱚ
دَاوُۥدَ
ﱛ
زَبُورٗا
ﱜ
١٦٣
ﱝ
我确已启示你，犹如我启示努哈和在他之后的众先知一样， 也犹如我启示易卜拉欣、易司马仪、易司哈格、叶尔孤白各支派，以及尔撒、安优卜、优努司、哈伦、素莱曼一样。我以《宰逋卜》赏赐达五德。
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