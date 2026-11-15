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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 162
An-Nisa
162
4:162
لاكن الراسخون في العلم منهم والمومنون يومنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمومنون بالله واليوم الاخر اولايك سنوتيهم اجرا عظيما ١٦٢
لَّـٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ أُو۟لَـٰٓئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١٦٢
لَّٰكِنِ
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ٱلرَّٰسِخُونَ
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فِي
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ٱلۡعِلۡمِ
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مِنۡهُمۡ
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وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ
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يُؤۡمِنُونَ
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بِمَآ
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أُنزِلَ
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إِلَيۡكَ
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وَمَآ
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أُنزِلَ
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مِن
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قَبۡلِكَۚ
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وَٱلۡمُقِيمِينَ
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ٱلصَّلَوٰةَۚ
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وَٱلۡمُؤۡتُونَ
ﳑ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﳒ
وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ
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بِٱللَّهِ
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وَٱلۡيَوۡمِ
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ٱلۡأٓخِرِ
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أُوْلَٰٓئِكَ
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سَنُؤۡتِيهِمۡ
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أَجۡرًا
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عَظِيمًا
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١٦٢
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但他们中学问渊博的，确信正道的棗确信降示你的经典， 和在你之前所降示的经典棗和谨守拜功的，完纳天课的，和确信真主与末日的人，这等人，我将赏赐他们重大的报酬。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。