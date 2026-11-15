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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 157
An-Nisa
157
4:157
وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولاكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ١٥٧
وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ لَفِى شَكٍّۢ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًۢا ١٥٧
وَقَوۡلِهِمۡ
ﱠ
إِنَّا
ﱡ
قَتَلۡنَا
ﱢ
ٱلۡمَسِيحَ
ﱣ
عِيسَى
ﱤ
ٱبۡنَ
ﱥ
مَرۡيَمَ
ﱦ
رَسُولَ
ﱧ
ٱللَّهِ
ﱨ
وَمَا
ﱩ
قَتَلُوهُ
ﱪ
وَمَا
ﱫ
صَلَبُوهُ
ﱬ
وَلَٰكِن
ﱭ
شُبِّهَ
ﱮ
لَهُمۡۚ
ﱯﱰ
وَإِنَّ
ﱱ
ٱلَّذِينَ
ﱲ
ٱخۡتَلَفُواْ
ﱳ
فِيهِ
ﱴ
لَفِي
ﱵ
شَكّٖ
ﱶ
مِّنۡهُۚ
ﱷﱸ
مَا
ﱹ
لَهُم
ﱺ
بِهِۦ
ﱻ
مِنۡ
ﱼ
عِلۡمٍ
ﱽ
إِلَّا
ﱾ
ٱتِّبَاعَ
ﱿ
ٱلظَّنِّۚ
ﲀﲁ
وَمَا
ﲂ
قَتَلُوهُ
ﲃ
يَقِينَۢا
ﲄ
١٥٧
ﲅ
又因为他们说：我们确已杀死麦尔彦之子麦西哈. 尔撒，真主的使者。他 们没有杀死他，也没有把他钉死在十字架上，但他们不明白这件事的真相。为尔撒而争论的人，对于他的被杀害，确是在迷惑之中。他们对于这件事， 毫无认识，不过根据猜想罢了。他们没能确实地杀死他。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。