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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 155
An-Nisa
155
4:155
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يومنون الا قليلا ١٥٥
فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَـٰقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّۢ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ ۚ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًۭا ١٥٥
فَبِمَا
ﱁ
نَقۡضِهِم
ﱂ
مِّيثَٰقَهُمۡ
ﱃ
وَكُفۡرِهِم
ﱄ
بِـَٔايَٰتِ
ﱅ
ٱللَّهِ
ﱆ
وَقَتۡلِهِمُ
ﱇ
ٱلۡأَنۢبِيَآءَ
ﱈ
بِغَيۡرِ
ﱉ
حَقّٖ
ﱊ
وَقَوۡلِهِمۡ
ﱋ
قُلُوبُنَا
ﱌ
غُلۡفُۢۚ
ﱍﱎ
بَلۡ
ﱏ
طَبَعَ
ﱐ
ٱللَّهُ
ﱑ
عَلَيۡهَا
ﱒ
بِكُفۡرِهِمۡ
ﱓ
فَلَا
ﱔ
يُؤۡمِنُونَ
ﱕ
إِلَّا
ﱖ
قَلِيلٗا
ﱗ
١٥٥
ﱘ
（我弃绝他们），因为他们破坏盟约，不信真主的迹象，枉杀众先知， 并且说：我们的心是受蒙蔽的。不然，真主为他们不信道而封闭了他们的心，故他们除少数人外，都不信道。
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