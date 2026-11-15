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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 152
An-Nisa
152
4:152
والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولايك سوف يوتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما ١٥٢
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمْ يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ أَحَدٍۢ مِّنْهُمْ أُو۟لَـٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١٥٢
وَٱلَّذِينَ
ﲂ
ءَامَنُواْ
ﲃ
بِٱللَّهِ
ﲄ
وَرُسُلِهِۦ
ﲅ
وَلَمۡ
ﲆ
يُفَرِّقُواْ
ﲇ
بَيۡنَ
ﲈ
أَحَدٖ
ﲉ
مِّنۡهُمۡ
ﲊ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲋ
سَوۡفَ
ﲌ
يُؤۡتِيهِمۡ
ﲍ
أُجُورَهُمۡۚ
ﲎﲏ
وَكَانَ
ﲐ
ٱللَّهُ
ﲑ
غَفُورٗا
ﲒ
رَّحِيمٗا
ﲓ
١٥٢
ﲔ
确信真主和众使者，而不歧视任何使者的人，他将以他们（应得）的报酬赏赐他们。真主是至赦的，是至慈的。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。