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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 148
An-Nisa
148
4:148
۞ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ١٤٨
۞ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٤٨
۞ لَّا
ﱁ ﱂ
يُحِبُّ
ﱃ
ٱللَّهُ
ﱄ
ٱلۡجَهۡرَ
ﱅ
بِٱلسُّوٓءِ
ﱆ
مِنَ
ﱇ
ٱلۡقَوۡلِ
ﱈ
إِلَّا
ﱉ
مَن
ﱊ
ظُلِمَۚ
ﱋﱌ
وَكَانَ
ﱍ
ٱللَّهُ
ﱎ
سَمِيعًا
ﱏ
عَلِيمًا
ﱐ
١٤٨
ﱑ
真主不喜爱（任何人）宣扬恶事，除非他是被人亏枉的。真主是全聪的，全知的。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。