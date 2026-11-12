Всевышний сообщил о том, что Ему не нравится, когда люди злословят во всеуслышание. Ему ненавистно такое поведение, и Он наказывает их за это. Под злословием подразумеваются все скверные слова, которые могут огорчить и опечалить человека. Это могут быть брань, клевета, оскорбления и тому подобные запрещенные высказывания, которые ненавистны Аллаху. Из смысла этого аята следует, что Аллаху нравятся прекрасные слова, такие как слова поминания Его или мягкие и добрые обращения. Но если с человеком поступили несправедливо, то ему разрешается проклинать своего обидчика, жаловаться на него и говорить об этом во всеуслышание при условии, что он не будет наговаривать на него, наносить ему оскорбления, превосходящие совершенную против него несправедливость, и обижать тех, кто не причинял ему зла. Поступать так разрешается, однако будет гораздо лучше, если человек простит своего обидчика и не станет мстить за совершенную против него несправедливость. Всевышний сказал: «Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, Он не любит беззаконников» (42:40). Поскольку в этом аяте были упомянуты одновременно дурные, прекрасные и дозволенные речи, Всевышний Аллах напомнил о том, что Он - Слышащий. Он слышит людские речи; пусть же рабы остерегаются говорить то, что может навлечь на них Его гнев и повлечь за собой наказание. Аллах вдохновил рабов на произнесение прекрасных слов и напомнил о том, что Ему известно об их намерениях, которые являются основой их речей и высказываний.