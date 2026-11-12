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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 145
An-Nisa
145
4:145
ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ١٤٥
إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٤٥
إِنَّ
ﲡ
ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
ﲢ
فِي
ﲣ
ٱلدَّرۡكِ
ﲤ
ٱلۡأَسۡفَلِ
ﲥ
مِنَ
ﲦ
ٱلنَّارِ
ﲧ
وَلَن
ﲨ
تَجِدَ
ﲩ
لَهُمۡ
ﲪ
نَصِيرًا
ﲫ
١٤٥
ﲬ
伪信者必入火狱的最下层，你绝不能为他们发现任何援助者。
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Tafsir Fathul Majid
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