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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 143
An-Nisa
143
4:143
مذبذبين بين ذالك لا الى هاولاء ولا الى هاولاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ١٤٣
مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًۭا ١٤٣
مُّذَبۡذَبِينَ
ﱼ
بَيۡنَ
ﱽ
ذَٰلِكَ
ﱾ
لَآ
ﱿ
إِلَىٰ
ﲀ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﲁ
وَلَآ
ﲂ
إِلَىٰ
ﲃ
هَٰٓؤُلَآءِۚ
ﲄﲅ
وَمَن
ﲆ
يُضۡلِلِ
ﲇ
ٱللَّهُ
ﲈ
فَلَن
ﲉ
تَجِدَ
ﲊ
لَهُۥ
ﲋ
سَبِيلٗا
ﲌ
١٤٣
ﲍ
他们动摇于信道与不信道之间，既不归这等人，也不归那等人。 真主使谁 迷误，你绝不能替谁发现一条归正的道路。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。