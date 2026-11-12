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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 132
An-Nisa
132
4:132
ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا ١٣٢
وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٣٢
وَلِلَّهِ
ﲬ
مَا
ﲭ
فِي
ﲮ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲯ
وَمَا
ﲰ
فِي
ﲱ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲲﲳ
وَكَفَىٰ
ﲴ
بِٱللَّهِ
ﲵ
وَكِيلًا
ﲶ
١٣٢
ﲷ
天地万物，只是真主的。真主足为监护者。
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Tafsir Fathul Majid
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