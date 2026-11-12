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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 131
An-Nisa
131
4:131
ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا ١٣١
وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًۭا ١٣١
وَلِلَّهِ
ﲈ
مَا
ﲉ
فِي
ﲊ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲋ
وَمَا
ﲌ
فِي
ﲍ
ٱلۡأَرۡضِۗ
ﲎﲏ
وَلَقَدۡ
ﲐ
وَصَّيۡنَا
ﲑ
ٱلَّذِينَ
ﲒ
أُوتُواْ
ﲓ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﲔ
مِن
ﲕ
قَبۡلِكُمۡ
ﲖ
وَإِيَّاكُمۡ
ﲗ
أَنِ
ﲘ
ٱتَّقُواْ
ﲙ
ٱللَّهَۚ
ﲚﲛ
وَإِن
ﲜ
تَكۡفُرُواْ
ﲝ
فَإِنَّ
ﲞ
لِلَّهِ
ﲟ
مَا
ﲠ
فِي
ﲡ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲢ
وَمَا
ﲣ
فِي
ﲤ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﲥﲦ
وَكَانَ
ﲧ
ٱللَّهُ
ﲨ
غَنِيًّا
ﲩ
حَمِيدٗا
ﲪ
١٣١
ﲫ
天地万物，只是真主的。我确已嘱咐在你们之前曾受天经的人，也嘱咐你们说：你们当敬畏真主。如果你们孤恩，那末，你们须知天地万物只是真主的，真主是无求的，是可颂的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。