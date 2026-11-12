登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 129
An-Nisa
129
4:129
ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما ١٢٩
وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١٢٩
وَلَن
ﱢ
تَسۡتَطِيعُوٓاْ
ﱣ
أَن
ﱤ
تَعۡدِلُواْ
ﱥ
بَيۡنَ
ﱦ
ٱلنِّسَآءِ
ﱧ
وَلَوۡ
ﱨ
حَرَصۡتُمۡۖ
ﱩﱪ
فَلَا
ﱫ
تَمِيلُواْ
ﱬ
كُلَّ
ﱭ
ٱلۡمَيۡلِ
ﱮ
فَتَذَرُوهَا
ﱯ
كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ
ﱰﱱ
وَإِن
ﱲ
تُصۡلِحُواْ
ﱳ
وَتَتَّقُواْ
ﱴ
فَإِنَّ
ﱵ
ٱللَّهَ
ﱶ
كَانَ
ﱷ
غَفُورٗا
ﱸ
رَّحِيمٗا
ﱹ
١٢٩
ﱺ
即使你们贪爱公平，你们也绝不能公平地待遇众妻； 但你们不要完全偏向所爱的，而使被疏远的，如悬空中。如果你们加以和解，而且防备虐待，那末，真主确是至赦的，确是至慈的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。