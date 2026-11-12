[ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ] وه ئهگهر چهندێك سووربن وه ههوڵ بدهن بۆ ئهوهی كه دادپهروهر بن له نێوان خێزانهكانتاندا ناتوانن له خۆشهویستی و جیماعدا [ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ] با مهیلتان بهڵای یهكێكیاندا نهبێ واز لهوانهی تر بێنن وهكو ههڵواسراوی نه ئهوهتا خێزانی بێ كه بچێته لای و لێی نزیك بێتهوه نه ئهوهتا تهڵاقیشی دابێ كه بتوانێ بۆ خۆی شوو بكاتهوه [ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩) ] بهڵام ئهگهر بێتوو ئهوهی كه تێكتان داوه له خراپهكاری و نادادپهروهری چاكی بكهنهوه وه تهقوای خوای گهوره بكهن ئهوهی خوای گهوره بهدڵنیایی زۆر لێخۆشبوو بهبهزهییه.