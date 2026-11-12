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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 125
An-Nisa
125
4:125
ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا ١٢٥
وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًۭا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌۭ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًۭا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًۭا ١٢٥
وَمَنۡ
ﲀ
أَحۡسَنُ
ﲁ
دِينٗا
ﲂ
مِّمَّنۡ
ﲃ
أَسۡلَمَ
ﲄ
وَجۡهَهُۥ
ﲅ
لِلَّهِ
ﲆ
وَهُوَ
ﲇ
مُحۡسِنٞ
ﲈ
وَٱتَّبَعَ
ﲉ
مِلَّةَ
ﲊ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﲋ
حَنِيفٗاۗ
ﲌﲍ
وَٱتَّخَذَ
ﲎ
ٱللَّهُ
ﲏ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﲐ
خَلِيلٗا
ﲑ
١٢٥
ﲒ
全体归顺真主，且乐善好施，并遵守崇正的易卜拉欣的宗教的，宗教方面，有谁比他更优美呢？真主曾把易卜拉欣当做至交。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。