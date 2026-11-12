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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 124
An-Nisa
124
4:124
ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مومن فاولايك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ١٢٤
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًۭا ١٢٤
وَمَن
ﱯ
يَعۡمَلۡ
ﱰ
مِنَ
ﱱ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱲ
مِن
ﱳ
ذَكَرٍ
ﱴ
أَوۡ
ﱵ
أُنثَىٰ
ﱶ
وَهُوَ
ﱷ
مُؤۡمِنٞ
ﱸ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﱹ
يَدۡخُلُونَ
ﱺ
ٱلۡجَنَّةَ
ﱻ
وَلَا
ﱼ
يُظۡلَمُونَ
ﱽ
نَقِيرٗا
ﱾ
١٢٤
ﱿ
信士和信女，谁行善谁得入乐园，他们不受丝毫的亏枉。
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