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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 122
An-Nisa
122
4:122
والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا ١٢٢
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًۭا ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّۭا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًۭا ١٢٢
وَٱلَّذِينَ
ﱁ
ءَامَنُواْ
ﱂ
وَعَمِلُواْ
ﱃ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱄ
سَنُدۡخِلُهُمۡ
ﱅ
جَنَّٰتٖ
ﱆ
تَجۡرِي
ﱇ
مِن
ﱈ
تَحۡتِهَا
ﱉ
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
ﱊ
خَٰلِدِينَ
ﱋ
فِيهَآ
ﱌ
أَبَدٗاۖ
ﱍﱎ
وَعۡدَ
ﱏ
ٱللَّهِ
ﱐ
حَقّٗاۚ
ﱑﱒ
وَمَنۡ
ﱓ
أَصۡدَقُ
ﱔ
مِنَ
ﱕ
ٱللَّهِ
ﱖ
قِيلٗا
ﱗ
١٢٢
ﱘ
信道而且行善者，我将使他们入于下临诸河的乐园，而永居其中。 真主的应许是真实的。言语方面，谁比真主更诚实呢？
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。