登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 121
An-Nisa
121
4:121
اولايك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ١٢١
أُو۟لَـٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًۭا ١٢١
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳀ
مَأۡوَىٰهُمۡ
ﳁ
جَهَنَّمُ
ﳂ
وَلَا
ﳃ
يَجِدُونَ
ﳄ
عَنۡهَا
ﳅ
مَحِيصٗا
ﳆ
١٢١
ﳇ
这等人的归宿是火狱，他们无处逃避。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。