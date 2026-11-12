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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 114
An-Nisa
114
4:114
۞ لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذالك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه اجرا عظيما ١١٤
۞ لَّا خَيْرَ فِى كَثِيرٍۢ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَـٰحٍۭ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًۭا ١١٤
۞ لَّا
ﱁ ﱂ
خَيۡرَ
ﱃ
فِي
ﱄ
كَثِيرٖ
ﱅ
مِّن
ﱆ
نَّجۡوَىٰهُمۡ
ﱇ
إِلَّا
ﱈ
مَنۡ
ﱉ
أَمَرَ
ﱊ
بِصَدَقَةٍ
ﱋ
أَوۡ
ﱌ
مَعۡرُوفٍ
ﱍ
أَوۡ
ﱎ
إِصۡلَٰحِۭ
ﱏ
بَيۡنَ
ﱐ
ٱلنَّاسِۚ
ﱑﱒ
وَمَن
ﱓ
يَفۡعَلۡ
ﱔ
ذَٰلِكَ
ﱕ
ٱبۡتِغَآءَ
ﱖ
مَرۡضَاتِ
ﱗ
ٱللَّهِ
ﱘ
فَسَوۡفَ
ﱙ
نُؤۡتِيهِ
ﱚ
أَجۡرًا
ﱛ
عَظِيمٗا
ﱜ
١١٤
ﱝ
他们的秘密谈话，大半是无益的；劝人施舍，或劝人行善、或劝人和解者（秘密的谈话）除外。谁为真主的喜悦而作此事，我要赏赐谁重大的报酬。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。