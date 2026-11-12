Если человек совершает грех, то он вредит себе самому. Это относится ко всем большим и малым грехам, и поэтому наказание за них, - как в этом мире, так и в Последней жизни, - получат только сами ослушники. Невинные люди не будут наказаны за чужие грехи, и Всевышний Аллах по этому поводу сказал: «Каждая душа приобретает грехи только во вред самой себе. Ни одна душа не понесет чужого бремени» (6:164). Но если ослушники совершают грехи открыто, и окружающие не порицают их за это, то вина за них ложится на всех людей, и каждый из них удостаивается наказания. Этот случай не является исключением из этого прекрасного аята, ибо, если человек не порицает грешников за злодеяния в тех случаях, когда он обязан поступать так, он тоже совершает грех. Это откровение свидетельствует о справедливости и мудрости Аллаха. Он никогда не наказывает Своих рабов за чужие грехи и не наказывает грешников за преступления, которых они не совершали. Поэтому Он поведал о том, что обладает совершенным знанием и безупречной мудростью. Благодаря Своим знаниям и мудрости Аллах ведает обо всех грехах и тех рабах, которые их совершают. Ему известно о причинах, которые побуждают их совершать грехи, и наказании, которое они влекут за собой. Он знает, что если человек совершает грехи, уступая желаниям души, повелевающей творить зло, и часто раскаивается перед своим Господом, то Он непременно простит его и вдохновит его на покаяние. Он также знает, что если человек дерзко преступает Его запреты, не предавая значения тому, что Господь наблюдает за ним, и пренебрегая наказанием, то он далек от прощения и не заслуживает того, чтобы Аллах вдохновил его на покаяние.