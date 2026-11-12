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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 109
An-Nisa
109
4:109
ها انتم هاولاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا ١٠٩
هَـٰٓأَنتُمْ هَـٰٓؤُلَآءِ جَـٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَـٰدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًۭا ١٠٩
هَٰٓأَنتُمۡ
ﱱ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﱲ
جَٰدَلۡتُمۡ
ﱳ
عَنۡهُمۡ
ﱴ
فِي
ﱵ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱶ
ٱلدُّنۡيَا
ﱷ
فَمَن
ﱸ
يُجَٰدِلُ
ﱹ
ٱللَّهَ
ﱺ
عَنۡهُمۡ
ﱻ
يَوۡمَ
ﱼ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱽ
أَم
ﱾ
مَّن
ﱿ
يَكُونُ
ﲀ
عَلَيۡهِمۡ
ﲁ
وَكِيلٗا
ﲂ
١٠٩
ﲃ
你们这些人啊！在今世生活中，你们替他们辩护，复活日，谁替他们辩护呢？谁做他们的监护者呢？
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。