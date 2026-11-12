[ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ ] دووڕووهكان خۆیان له خهڵكی ئهشارنهوه له كاتى تاواندا، بهڵام به كردنی ئهو كردهوه خراپانه خۆیان له خوای گهوره ناشارنهوه بهوهی كه وازی لێ بێنن له كاتێك كه خوای گهوره ئهیانبینێ [ وَهُوَ مَعَهُمْ ] وه خوای گهوره لهگهڵیاندایه به بینین و بیستن و زانیاری و تواناو دهسهڵاتی خۆی [ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ] كاتێك كه له شهودا بیروبۆچوون ئهگۆڕنهوهو پیلان دائهنێن بهشتێك كه خوای گهوره پێی ڕازی نیه [ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٨) ] وه خوای گهوره زانیارى ههیهو زانیارى خوای گهوره دهوری ئهوانی داوهو هیچ شتێك له خوای گهوره ناشاردرێتهوه.