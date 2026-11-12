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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 106
An-Nisa
106
4:106
واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ١٠٦
وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١٠٦
وَٱسۡتَغۡفِرِ
ﱁ
ٱللَّهَۖ
ﱂﱃ
إِنَّ
ﱄ
ٱللَّهَ
ﱅ
كَانَ
ﱆ
غَفُورٗا
ﱇ
رَّحِيمٗا
ﱈ
١٠٦
ﱉ
你当向真主求饶，真主确是至赦的，确是至慈的。
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