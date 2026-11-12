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Tafsir Fathul Majid 经注： An-Nisa 阿雅 105
An-Nisa
105
4:105
انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخاينين خصيما ١٠٥
إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًۭا ١٠٥
إِنَّآ
ﲶ
أَنزَلۡنَآ
ﲷ
إِلَيۡكَ
ﲸ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﲹ
بِٱلۡحَقِّ
ﲺ
لِتَحۡكُمَ
ﲻ
بَيۡنَ
ﲼ
ٱلنَّاسِ
ﲽ
بِمَآ
ﲾ
أَرَىٰكَ
ﲿ
ٱللَّهُۚ
ﳀﳁ
وَلَا
ﳂ
تَكُن
ﳃ
لِّلۡخَآئِنِينَ
ﳄ
خَصِيمٗا
ﳅ
١٠٥
ﳆ
我确已降示你包含真理的经典，以便你据真主所昭示你的（律例），而替众人判决。你不要替奸人做辩护人。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。