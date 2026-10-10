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Tafsir Fathul Majid 经注： Fussilat 阿雅 8
Fussilat
8
41:8
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون ٨
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍۢ ٨
إِنَّ
ﲅ
ٱلَّذِينَ
ﲆ
ءَامَنُواْ
ﲇ
وَعَمِلُواْ
ﲈ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲉ
لَهُمۡ
ﲊ
أَجۡرٌ
ﲋ
غَيۡرُ
ﲌ
مَمۡنُونٖ
ﲍ
٨
ﲎ
信道而且行善者必受不断的报酬。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。