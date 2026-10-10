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Tafsir Fathul Majid 经注： Fussilat 阿雅 7
Fussilat
7
41:7
الذين لا يوتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون ٧
ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ كَـٰفِرُونَ ٧
ٱلَّذِينَ
ﱼ
لَا
ﱽ
يُؤۡتُونَ
ﱾ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﱿ
وَهُم
ﲀ
بِٱلۡأٓخِرَةِ
ﲁ
هُمۡ
ﲂ
كَٰفِرُونَ
ﲃ
٧
ﲄ
他们不纳天课，不信后世。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。