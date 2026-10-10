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Tafsir Fathul Majid 经注： Fussilat 阿雅 5
Fussilat
5
41:5
وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون ٥
وَقَالُوا۟ قُلُوبُنَا فِىٓ أَكِنَّةٍۢ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِىٓ ءَاذَانِنَا وَقْرٌۭ وَمِنۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌۭ فَٱعْمَلْ إِنَّنَا عَـٰمِلُونَ ٥
وَقَالُواْ
ﱘ
قُلُوبُنَا
ﱙ
فِيٓ
ﱚ
أَكِنَّةٖ
ﱛ
مِّمَّا
ﱜ
تَدۡعُونَآ
ﱝ
إِلَيۡهِ
ﱞ
وَفِيٓ
ﱟ
ءَاذَانِنَا
ﱠ
وَقۡرٞ
ﱡ
وَمِنۢ
ﱢ
بَيۡنِنَا
ﱣ
وَبَيۡنِكَ
ﱤ
حِجَابٞ
ﱥ
فَٱعۡمَلۡ
ﱦ
إِنَّنَا
ﱧ
عَٰمِلُونَ
ﱨ
٥
ﱩ
他们说：我们的心在蒙蔽中，不能了解你对我们的教导，我们的耳朵有重听；在我们和你之间有一道屏障。你干你的吧，我们必定要干我们的！
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。