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Tafsir Fathul Majid 经注： Fussilat 阿雅 34
Fussilat
34
41:34
ولا تستوي الحسنة ولا السيية ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم ٣٤
وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌۭ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌۭ ٣٤
وَلَا
ﱺ
تَسۡتَوِي
ﱻ
ٱلۡحَسَنَةُ
ﱼ
وَلَا
ﱽ
ٱلسَّيِّئَةُۚ
ﱾﱿ
ٱدۡفَعۡ
ﲀ
بِٱلَّتِي
ﲁ
هِيَ
ﲂ
أَحۡسَنُ
ﲃ
فَإِذَا
ﲄ
ٱلَّذِي
ﲅ
بَيۡنَكَ
ﲆ
وَبَيۡنَهُۥ
ﲇ
عَدَٰوَةٞ
ﲈ
كَأَنَّهُۥ
ﲉ
وَلِيٌّ
ﲊ
حَمِيمٞ
ﲋ
٣٤
ﲌ
善恶不是一样的。你应当以最优美的品行去对付恶劣的品行，那末，与你相仇者，忽然间会变得亲如密友。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。