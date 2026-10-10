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Tafsir Fathul Majid 经注： Fussilat 阿雅 33
Fussilat
33
41:33
ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ٣٣
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًۭا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٣
وَمَنۡ
ﱬ
أَحۡسَنُ
ﱭ
قَوۡلٗا
ﱮ
مِّمَّن
ﱯ
دَعَآ
ﱰ
إِلَى
ﱱ
ٱللَّهِ
ﱲ
وَعَمِلَ
ﱳ
صَٰلِحٗا
ﱴ
وَقَالَ
ﱵ
إِنَّنِي
ﱶ
مِنَ
ﱷ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
ﱸ
٣٣
ﱹ
召人信仰真主，力行善功，并且说：我确是穆斯林的人，在言辞方面，有谁比他更优美呢？
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基拉特
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。