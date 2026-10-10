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Tafsir Fathul Majid 经注： Fussilat 阿雅 31
Fussilat
31
41:31
نحن اولياوكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون ٣١
نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٣١
نَحۡنُ
ﱕ
أَوۡلِيَآؤُكُمۡ
ﱖ
فِي
ﱗ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱘ
ٱلدُّنۡيَا
ﱙ
وَفِي
ﱚ
ٱلۡأٓخِرَةِۖ
ﱛﱜ
وَلَكُمۡ
ﱝ
فِيهَا
ﱞ
مَا
ﱟ
تَشۡتَهِيٓ
ﱠ
أَنفُسُكُمۡ
ﱡ
وَلَكُمۡ
ﱢ
فِيهَا
ﱣ
مَا
ﱤ
تَدَّعُونَ
ﱥ
٣١
ﱦ
在今世和后世，我们都是你们的保护者。你们在乐园里将享受你们所爱好的一切，你们在乐园里将享受你们所要求的一切。
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Tafsir Fathul Majid
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