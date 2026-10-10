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Tafsir Fathul Majid 经注： Fussilat 阿雅 30
Fussilat
30
41:30
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملايكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ٣٠
إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ٣٠
إِنَّ
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
قَالُواْ
ﱃ
رَبُّنَا
ﱄ
ٱللَّهُ
ﱅ
ثُمَّ
ﱆ
ٱسۡتَقَٰمُواْ
ﱇ
تَتَنَزَّلُ
ﱈ
عَلَيۡهِمُ
ﱉ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﱊ
أَلَّا
ﱋ
تَخَافُواْ
ﱌ
وَلَا
ﱍ
تَحۡزَنُواْ
ﱎ
وَأَبۡشِرُواْ
ﱏ
بِٱلۡجَنَّةِ
ﱐ
ٱلَّتِي
ﱑ
كُنتُمۡ
ﱒ
تُوعَدُونَ
ﱓ
٣٠
ﱔ
凡说过我们的主是真主，然后遵循正道者，众天神将来 临他们，说：你们不要恐惧，不要忧愁，你们应当为你们被 预许的乐园而高兴。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。