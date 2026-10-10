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Tafsir Fathul Majid 经注： Fussilat 阿雅 3
Fussilat
3
41:3
كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون ٣
كِتَـٰبٌۭ فُصِّلَتْ ءَايَـٰتُهُۥ قُرْءَانًا عَرَبِيًّۭا لِّقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ٣
كِتَٰبٞ
ﱈ
فُصِّلَتۡ
ﱉ
ءَايَٰتُهُۥ
ﱊ
قُرۡءَانًا
ﱋ
عَرَبِيّٗا
ﱌ
لِّقَوۡمٖ
ﱍ
يَعۡلَمُونَ
ﱎ
٣
ﱏ
这是一部节文详明的天经，是为有知识的民众而降示的阿拉 伯文的《古兰经》，
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。