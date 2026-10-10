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Tafsir Fathul Majid 经注： Fussilat 阿雅 29
Fussilat
29
41:29
وقال الذين كفروا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين ٢٩
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٢٩
وَقَالَ
ﳅ
ٱلَّذِينَ
ﳆ
كَفَرُواْ
ﳇ
رَبَّنَآ
ﳈ
أَرِنَا
ﳉ
ٱلَّذَيۡنِ
ﳊ
أَضَلَّانَا
ﳋ
مِنَ
ﳌ
ٱلۡجِنِّ
ﳍ
وَٱلۡإِنسِ
ﳎ
نَجۡعَلۡهُمَا
ﳏ
تَحۡتَ
ﳐ
أَقۡدَامِنَا
ﳑ
لِيَكُونَا
ﳒ
مِنَ
ﳓ
ٱلۡأَسۡفَلِينَ
ﳔ
٢٩
ﳕ
不信道者说：我们的主啊！求你昭示我们那些曾使我们迷误的精灵和人类，让我们将他们踏在我们的脚下，以便他们变成最下贱的。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。