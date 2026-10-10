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Tafsir Fathul Majid 经注： Fussilat 阿雅 26
Fussilat
26
41:26
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهاذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون ٢٦
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَسْمَعُوا۟ لِهَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا۟ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ٢٦
وَقَالَ
ﲞ
ٱلَّذِينَ
ﲟ
كَفَرُواْ
ﲠ
لَا
ﲡ
تَسۡمَعُواْ
ﲢ
لِهَٰذَا
ﲣ
ٱلۡقُرۡءَانِ
ﲤ
وَٱلۡغَوۡاْ
ﲥ
فِيهِ
ﲦ
لَعَلَّكُمۡ
ﲧ
تَغۡلِبُونَ
ﲨ
٢٦
ﲩ
不信道者说：你们不要听这《古兰经》，你们应当扰乱诵经的声音，或许你们将获得胜利。
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Tafsir Fathul Majid
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