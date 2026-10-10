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Tafsir Fathul Majid 经注： Fussilat 阿雅 25
Fussilat
25
41:25
۞ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين ٢٥
۞ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوا۟ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِىٓ أُمَمٍۢ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ خَـٰسِرِينَ ٢٥
۞ وَقَيَّضۡنَا
ﲂ ﲃ
لَهُمۡ
ﲄ
قُرَنَآءَ
ﲅ
فَزَيَّنُواْ
ﲆ
لَهُم
ﲇ
مَّا
ﲈ
بَيۡنَ
ﲉ
أَيۡدِيهِمۡ
ﲊ
وَمَا
ﲋ
خَلۡفَهُمۡ
ﲌ
وَحَقَّ
ﲍ
عَلَيۡهِمُ
ﲎ
ٱلۡقَوۡلُ
ﲏ
فِيٓ
ﲐ
أُمَمٖ
ﲑ
قَدۡ
ﲒ
خَلَتۡ
ﲓ
مِن
ﲔ
قَبۡلِهِم
ﲕ
مِّنَ
ﲖ
ٱلۡجِنِّ
ﲗ
وَٱلۡإِنسِۖ
ﲘﲙ
إِنَّهُمۡ
ﲚ
كَانُواْ
ﲛ
خَٰسِرِينَ
ﲜ
٢٥
ﲝ
我已为他们预定许多魔伴，而那些魔伴，以他们生前或死后的事情迷惑他们，他们应当受刑罚的判决，而入于以前逝去的精灵和人类的若干民族之中，而预言对他们实现，他们确是亏折者。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。