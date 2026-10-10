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Tafsir Fathul Majid 经注： Fussilat 阿雅 19
Fussilat
19
41:19
ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون ١٩
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٩
وَيَوۡمَ
ﳁ
يُحۡشَرُ
ﳂ
أَعۡدَآءُ
ﳃ
ٱللَّهِ
ﳄ
إِلَى
ﳅ
ٱلنَّارِ
ﳆ
فَهُمۡ
ﳇ
يُوزَعُونَ
ﳈ
١٩
ﳉ
在那日，真主的敌人将被召集到火狱去。他们是受约束的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。