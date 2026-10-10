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Tafsir Fathul Majid 经注： Fussilat 阿雅 17
Fussilat
17
41:17
واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ١٧
وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَـٰهُمْ فَٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَـٰعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ١٧
وَأَمَّا
ﲬ
ثَمُودُ
ﲭ
فَهَدَيۡنَٰهُمۡ
ﲮ
فَٱسۡتَحَبُّواْ
ﲯ
ٱلۡعَمَىٰ
ﲰ
عَلَى
ﲱ
ٱلۡهُدَىٰ
ﲲ
فَأَخَذَتۡهُمۡ
ﲳ
صَٰعِقَةُ
ﲴ
ٱلۡعَذَابِ
ﲵ
ٱلۡهُونِ
ﲶ
بِمَا
ﲷ
كَانُواْ
ﲸ
يَكۡسِبُونَ
ﲹ
١٧
ﲺ
至于赛莫德人，则我曾引导他们，但他们舍正道而取迷误，故凌辱的刑罚的霹雳因他们的行为而轰击了他们。
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Tafsir Fathul Majid
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