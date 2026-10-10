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Tafsir Fathul Majid 经注： Fussilat 阿雅 15
Fussilat
15
41:15
فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا باياتنا يجحدون ١٥
فَأَمَّا عَادٌۭ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُوا۟ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةًۭ ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَجْحَدُونَ ١٥
فَأَمَّا
ﱺ
عَادٞ
ﱻ
فَٱسۡتَكۡبَرُواْ
ﱼ
فِي
ﱽ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱾ
بِغَيۡرِ
ﱿ
ٱلۡحَقِّ
ﲀ
وَقَالُواْ
ﲁ
مَنۡ
ﲂ
أَشَدُّ
ﲃ
مِنَّا
ﲄ
قُوَّةًۖ
ﲅﲆ
أَوَلَمۡ
ﲇ
يَرَوۡاْ
ﲈ
أَنَّ
ﲉ
ٱللَّهَ
ﲊ
ٱلَّذِي
ﲋ
خَلَقَهُمۡ
ﲌ
هُوَ
ﲍ
أَشَدُّ
ﲎ
مِنۡهُمۡ
ﲏ
قُوَّةٗۖ
ﲐﲑ
وَكَانُواْ
ﲒ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﲓ
يَجۡحَدُونَ
ﲔ
١٥
ﲕ
至于阿德人，他们不该在地方上妄自尊大，他们说：谁比我们能力更强大呢？难道他们不知道创造他们的真主比他们更强大吗？他们否认了我的许多迹象，
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。