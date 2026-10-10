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Tafsir Fathul Majid 经注： Fussilat 阿雅 12
Fussilat
12
41:12
فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذالك تقدير العزيز العليم ١٢
فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَـٰوَاتٍۢ فِى يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِى كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَـٰبِيحَ وَحِفْظًۭا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٢
فَقَضَىٰهُنَّ
ﱁ
سَبۡعَ
ﱂ
سَمَٰوَاتٖ
ﱃ
فِي
ﱄ
يَوۡمَيۡنِ
ﱅ
وَأَوۡحَىٰ
ﱆ
فِي
ﱇ
كُلِّ
ﱈ
سَمَآءٍ
ﱉ
أَمۡرَهَاۚ
ﱊﱋ
وَزَيَّنَّا
ﱌ
ٱلسَّمَآءَ
ﱍ
ٱلدُّنۡيَا
ﱎ
بِمَصَٰبِيحَ
ﱏ
وَحِفۡظٗاۚ
ﱐﱑ
ذَٰلِكَ
ﱒ
تَقۡدِيرُ
ﱓ
ٱلۡعَزِيزِ
ﱔ
ٱلۡعَلِيمِ
ﱕ
١٢
ﱖ
他在两日内创造了七层天，他以他的命令启示各天的居民，他以众星点缀最低的天，并加以保护。那是万能的、全知的主的预定。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。