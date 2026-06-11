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Ash-Shams
14
91:14
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ١٤
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوَّىٰهَا ١٤
فَكَذَّبُوهُ
فَعَقَرُوهَا
فَدَمۡدَمَ
عَلَيۡهِمۡ
رَبُّهُم
بِذَنۢبِهِمۡ
فَسَوَّىٰهَا
١٤
但他们否认使者而宰杀母驼，故他们的主因他们的罪过而毁灭他们，使他们普遍受难。
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基拉特
圣训
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا
] ئهوان پێغهمبهری خوایان بهدرۆ زانی و حوشترهكهیان سهربڕی [
فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ
] خوای گهوره غهزهبی لێ گرتن و سزای بۆ ناردن و لهناوی بردن بههۆی تاوانی خۆیانهوه [
فَسَوَّاهَا (١٤)
] بهشێوهیهك سزای دان كه ههموویانی گرتهوهو زهویهكهی تهخت كرد لێیان، واته: سزایهكی وای دان كه خستیانییه ژێر خۆڵهوه.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran