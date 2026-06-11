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Ash-Shams
10
91:10
وقد خاب من دساها ١٠
وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ١٠
وَقَدۡ
خَابَ
مَن
دَسَّىٰهَا
١٠
凡戕害自己的性灵者，必定失败。
经注
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反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
91:10至91:11节的经注
Преуспел тот, кто очистил свою душу от грехов и пороков и возвысился благодаря покорности Аллаху, полезному знанию и праведным делам. И понес утрату тот, кто скрыл прекрасные качества своей души. Душа человека не создана для того, чтобы он подавлял и скрывал в ней добро, осквернял ее пороками и топил в пучине грехов, забывая обо всем, что украшает и улучшает душу.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran